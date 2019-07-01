"Коламбус" подписал двухлетний контракт с Райаном Мюрреем

Защитник "Коламбуса" Райан Мюррей продлил на два года контракт с клубом, сообщает официальный сайт лиги. Он будет получать 4,6 миллиона долларов в год

– Райан Мюррей – элитный защитник с превосходным видением площадки, и мы рады, что он останется важной частью молодого и талантливого коллектива, который есть в Коламбусе, – цитирует сайт "жакетов" генерального менеджера Ярмо Кекалайнена. – Он боролся с травмами в начале своей карьеры, но все еще остается молодым игроком с большим потенциалом. Считаем, что его лучшие сезоны еще впереди.

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего защитника 29 (1+28) очков в 56 играх регулярного чемпионата. Также он набрал 2 (0+2) балла в плей-офф.

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