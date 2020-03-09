«Коламбус» победил «Ванкувер», Гавриков сделал передачу

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Коламбусу» — 1:2. Победный гол на счету Эрика Робинсона. У Владислава Гаврикова результативная передача, показатель полезности «+2», 2 броска в створ и 2 силовых приема за 22.24 на льду (2.31 — в меньшинстве).

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«Ванкувер» — «Коламбус» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Бемстрем — 10 (Дюбуа, Веннберг), 27:18 — 0:1. Робинсон — 7 (Савар, Гавриков), 39:32 — 0:2. Петтерссон — 27, 48:19 — 1:2.

Вратари: Демко (58:14 — 58:43, 58:50) — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (6+9+12) — 22 (3+7+12).

Наши: — - Гавриков (22.24/2/+2).

9 марта. Ванкувер. Rogers Arena.