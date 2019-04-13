"Коламбус" победил "Тампу" во втором матче серии. Панарин забросил шайбу, Бобровский сделал 23 сэйва

"Коламбус" победил "Тампу" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 5:1. По шайбе в составе "Блю Джэкетс" забросили Кэм Аткинсон, Зак Веренски, Мэтт Дюшен, Райли Нэш и Артемий Панарин. Гол престижа в составе "Лайтнинг" забил защитник Михаил Сергачев.

Панарин провел на льду 18 минут 27 секунд, набрав всего 2 (1+1) очка. Вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24-х.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отыграл 20 минут 17 секунд и набрал показатель "-1". Сергачев провел на площадке 16 минут 54 секунды. Вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска из 27.

"Коламбус" повел в серии со счетом 2-0. Первую игру "Блю Джэкетс" выиграли 4:3. Следующие два матча состоятся на площадке команды Панарина и Бобровского.