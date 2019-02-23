"Коламбус" победил "Оттаву", Бобровский провел матч на ноль

"Коламбус" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. По шайбе в этой встрече забросили Джош Андерсон, Кэм Аткинсон и Оливер Бьоркстранд.

Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский. Он отразил 22 броска. Эта игра стала для россиянина 4-й "сухой" в сезоне. Вратрь был признан третьй звездой встречи

Нападающий Артемий Панарин провел на льду 19 минут 53 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Коламбус" - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Андерсон - 22 (Дюбуа, Дюклер), 14:43 - 0:1. Аткинсон - 33 (мен., Дубински, Джонс), 46:45 - 0:2. Бьоркстранд - 11 (Веренски, Дюклер), 57:14 - 0:3.

Вратари: Андерсон - Бобровский.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 22 (8+9+5) - 40 (13+18+9).

Наши: - - Панарин (19.53/0/0).

23 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.