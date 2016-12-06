"Коламбус" победил "Аризону", Бобровский сделал 17 сэйвов

"Коламбус" нанес поражение "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Российский голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 18.

В параллельной встрече "Бостон" взял верх над "Флоридой" в овертайме – 4:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Аризона" – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Ридер - 7 (бол., Голигоски, Экман-Ларссон), 9:28 - 0:1. Ганье - 9 (бол., Веннберг, Аткинсон), 11:39 - 1:1. Фолиньо - 10 (бол., Аткинсон, Ганье), 25:09 - 2:1. Ганье - 10 (Саад, Хартнелл), 51:37 - 3:1. Веренски - 6 (Ганье), 55:00 - 4:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Доминге.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 34 (11+7+16) - 18 (8+5+5).

Коламбус. Nationwide Arena.

"Бостон" – "Флорида" – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Шаллер - 4 (Крейчи), 18:32 - 1:0. Ягр - 5 (Экблад, Пайсик), 29:44 - 1:1. Пастрняк - 14 (Маршан, Бержерон), 36:37 - 2:1. Барков - 4 (Смит), 47:54 - 2:2. Бэкес - 6 (Спунер), 53:08 - 3:2. Димерс - 4 (Матесон, Трочек), 58:31 - 3:3. Пастрняк - 15 (Крейчи, Карло), 61:23 - 4:3.

Вратари: Раск - Луонго (58:27 - 58:31).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (15+11+8+2) - 30 (8+11+11+0).

Бостон. TD Garden.