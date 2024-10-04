«Коламбус» проиграл «Питтсбургу», Проворов сделал голевую передачу

«Коламбус» потерпел поражение от «Питтсбурга» в предсезонном матче НХЛ — 1:3.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов в этой игре отметился голевой передачей. ФорварД «Пингвинз» Евгений Малкин участия в матче не принимал.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси», который пройдет в Праге. Начало игры — 20:00 по московскому врмени.