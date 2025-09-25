«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Чинахов набрал 2 очка

«Коламбус» выиграл у «Питтсбурга» в предсезонном матче НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Форвард Кирилл Марченко отметился одной голевой передачей.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Питтсбург» сыграет против «Рейнджерс», а «Коламбус» встретится с «Нэшвиллом».

НХЛ

Предсезонный матч

«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)