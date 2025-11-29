«Питтсбург» одержал победу над «Коламбусом»

«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился результативными действиями. В этом сезоне у 39-летнего россиянина 24 (6+18) очка в 23 играх.

У «пингвинов» забили Сидни Кросби оформил дубль, а также по голу забили Брайан Раст и Крис Летанг. У «Блю Джэкетс» отличились Шон Монахэн, Брендан Гонс и Зак Веренски.

«Питтсбург» набрал 29 очков в 23 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 13-й строчке — 27 очков в 25 играх.