Хет-трик Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Коламбусом»

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«Питтсбург» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Пингвинз» одержали пятую победу подряд.

Канадский форвард Сидни Кросби забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Российский нападающий Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко.

У «Блю Джэкетс» голами отметились российские форварды Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

«Питтсбург» с 16 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 12 очков.