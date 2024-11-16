Шайба Воронкова помогла «Коламбусу» победить «Питтсбург»
«Коламбус» на своем льду переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
За «Блю Джэкетс» шайбы забросили Зак Астон-Риз, Зак Веренски, Мэтью Оливье, Джймон Сиверсон, Коул Силлинджер и российский нападающий Дмитрий Воронков после передачи от своих соотечественников Кирилла Марченко и Ивана Проворова.
В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 2 (2+0) очка за 7 встреч.
Авторами голов «Пингвинз» стали Энтони Бовиллье и Майкл Бантинг.
«Коламбус» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции, а «Питтсбург» с 15 очками расположился на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Питтсбург» — 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Голы: Эштон-Риз — 4 (Кристиансен, Лабанк), 2:20 — 1:0. Веренски — 4 (бол., Чинахов, Фантилли), 8:39 — 2:0. Бовилье — 6 (Кросби), 11:51 — 2:1. Бантинг — 3 (бол., Бовилье, О`Коннор), 32:06 — 2:2. Оливье — 5 (Веренски, Фаббро), 36:27 — 3:2. Воронков — 2 (Марченко, Монахэн), 41:56 — 4:2. Северсон — 4 (Монахэн, Воронков), 49:49 — 5:2. Силлинджер — 3 (п.в., Проворов, Дэнфорт), 55:32 — 6:2.
Вратари: Мерзликинс — Джерри (54:46 — 55:32).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 39 (6+14+19) — 23 (9+10+4).
Наши: Воронков (14.45/5/+2), Марченко (16.33/3/+2), Проворов (22.20/1/+3), Чинахов (15.30/0/-1) — Малкин (18.33/0/-4).
16 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 18348 зрителей.
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Коламбус – Питтсбург
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Колорадо – Вашингтон
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Юта – Вегас
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Калгари – Нэшвилл
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Анахайм – Детройт
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Бостон – Сент-Луис
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