«Питтсбург» одержал волевую победу над «Коламбусом», у Малкина «-2»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 6:3.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2», у нападающего «Блю Джэкетс» Егора Чинахова «-1». «Питтсбург» по ходу матча к 24-й минуте уступал со счетом 0:2.

После этого матча «Питтсбург» с 9 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Коламбус» с 4 очками — на последней строчке.