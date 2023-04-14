«Коламбус» в овертайме обыграл «Питтсбург»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Питтсбург» со счетом 3:2.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Эндрю Пик, Эмиль Бемстрем и Джонни Годро. У «Пингвинз» шайбы забросили Крис Летанг и Джейк Гюнтцель.

После этого матча «Коламбус» занимает последнее место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 91 очком — на девятой строчке.