«Коламбус» перевел российского вратаря Федотова в фарм-клуб

«Коламбус» отправил российского голкипера Ивана Федотова в фарм-клуб «Кливленд» из АХЛ, сообщается на сайте «Блю Джекетс».

14 сентября «Коламбус» выменял Федотова из «Филадельфии» и подписал с ним контракт до конца сезона-2025/26. 26 сентября журналист Крис Джонстон заявил, что клуб поместил 28-летнего голкипера на драфт отказов.

В 2015 году «Филадельфия» выбрала Федотова под 188-м номером седьмого раунда драфта НХЛ. Россиянин играл за «Флайерз» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он в 26 матчах одержал 6 побед, его показатель полезности составил 3,15, а процент отраженных бросков — 87,96.

В КХЛ Федотов выступал за ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».