«Коламбус» переиграл «Лос-Анджелес»
09:04
«Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Кингз» потерпели второе кряду поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Иафалло — 9 (Уокер, Копитар), 1:26 — 1:0. Гербе — 2 (Нюквист, Дюбуа), 26:53 — 1:1. Харрингтон — 1 (Милано, Фолиньо), 30:40 — 1:2. Стенлунд — 3 (Веннберг, Веренски), 44:49 — 1:3. Уокер — 5 (Клиффорд, Даути), 51:15 — 2:3. Нюквист — 10 (п.в., Дюбуа), 59:00 — 2:4.
Вратари: Куик (57:44 — 59:00, 59:35) — Мерзликинс.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 37 (16+10+11) — 24 (10+6+8).
Наши: Прохоркин (15.02/3/0) — Гавриков (20.07/1/+2).
7 января. Лос-Анджелес. Staples Center.
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