НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Коламбус» переиграл «Лос-Анджелес»

09:04
Теги:

«Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Кингз» потерпели второе кряду поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Иафалло — 9 (Уокер, Копитар), 1:26 — 1:0. Гербе — 2 (Нюквист, Дюбуа), 26:53 — 1:1. Харрингтон — 1 (Милано, Фолиньо), 30:40 — 1:2. Стенлунд — 3 (Веннберг, Веренски), 44:49 — 1:3. Уокер — 5 (Клиффорд, Даути), 51:15 — 2:3. Нюквист — 10 (п.в., Дюбуа), 59:00 — 2:4.

Вратари: Куик (57:44 — 59:00, 59:35) — Мерзликинс.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 37 (16+10+11) — 24 (10+6+8).

Наши: Прохоркин (15.02/3/0) — Гавриков (20.07/1/+2).

7 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир