"Коламбус" Панарина потерпел третье поражение подряд

"Эдмонтон" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Для "Блю Джэкетс" это третье поражение кряду.

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сыграл 19 минут и очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Коламбус" - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Савар - 6 (Нутиваара, Дзингел), 31:35 - 0:1. Бродзяк - 6 (Гамбарделла, Карри), 33:17 - 1:1. Кассиан - 14 (Макдэвид, Драйзайтль), 40:45 - 2:1. Макдэвид - 37 (Драйзайтль, Нерс), 54:02 - 3:1. Ньюджент-Хопкинс - 25 (бол., Драйзайтль, Секера), 56:15 - 4:1.

Вратари: Коскинен - Корписало.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 22 (2+8+12) - 19 (4+8+7).

Наши: - - Панарин (19.13/0/0).

22 марта. Эдмонтон. Rogers Place.