Воронков реализовал большинство в матче с «Оттавой»

«Коламбус» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 9-й минуте второго периода российский нападающий Дмитрий Воронков реализовал большинство и сделал счет 3:4. Ассистировал ему соотечественник Кирилл Марченко.

У 25-летнего Воронкова теперь 12 заброшенных шайб в этом сезоне, а у 25-летнего Марченко — 16 голевых передач.