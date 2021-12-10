«Коламбус» отправил российского вратаря Тарасова в АХЛ

«Коламбус» отправил российского голкипера Даниила Тарасова в АХЛ, сообщает сайт клуба.

22-летний хоккеист будет играть за «Кливленд».

NEWS: #CBJ activate G Joonas Korpisalo off Injured Reserve, assign G Daniil Tarasov to AHL's @monstershockey https://t.co/Hh3AR5NVTo — CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) December 10, 2021

В дебютном матче за «Блю Джэкетс» 3 декабря россиянин отразил 34 броска по своим воротам из 37 от «Далласа» (2:3) и установил рекорд клуба по количеству сейвов в дебютном матче НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Тарасов сыграл за «Коламбус» 3 матча, в которых пропустил 5 голов. Средний показатель отраженных бросков у голкипера — 0,936%.