«Коламбус» отправил российского вратаря Тарасова в АХЛ
18:36
«Коламбус» отправил российского голкипера Даниила Тарасова в АХЛ, сообщает сайт клуба.
22-летний хоккеист будет играть за «Кливленд».
В дебютном матче за «Блю Джэкетс» 3 декабря россиянин отразил 34 броска по своим воротам из 37 от «Далласа» (2:3) и установил рекорд клуба по количеству сейвов в дебютном матче НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Тарасов сыграл за «Коламбус» 3 матча, в которых пропустил 5 голов. Средний показатель отраженных бросков у голкипера — 0,936%.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/bluejackets/news/cbj-activate-g-joonas-korpisalo-off-injured-reserve/c-328858412
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