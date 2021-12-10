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«Коламбус» отправил российского вратаря Тарасова в АХЛ

18:36
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«Коламбус» отправил российского голкипера Даниила Тарасова в АХЛ, сообщает сайт клуба.

22-летний хоккеист будет играть за «Кливленд».

В дебютном матче за «Блю Джэкетс» 3 декабря россиянин отразил 34 броска по своим воротам из 37 от «Далласа» (2:3) и установил рекорд клуба по количеству сейвов в дебютном матче НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Тарасов сыграл за «Коламбус» 3 матча, в которых пропустил 5 голов. Средний показатель отраженных бросков у голкипера — 0,936%.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/bluejackets/news/cbj-activate-g-joonas-korpisalo-off-injured-reserve/c-328858412

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Анна Горшкова все материалы автора
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