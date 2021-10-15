«Коламбус» отправил Чинахова в АХЛ

«Коламбус» отправил в фарм-клуб российского форварда Егора Чинахова, сообщает официальный сайт клуба. Он будет выступать за «Кливленд Монстерз» в АХЛ.

20-летний россиянин в текущем сезоне за «Коламбус» не играл. В прошлом сезоне он выступал в КХЛ за омский «Авангард».

В прошедшей кампании Чинахов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 17 (10+7 очков). В плей-офф у него 21 матч и 7 (5+2) очков. Вместе с командой он выиграл Кубок Гагарина.