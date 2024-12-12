«Коламбус» отменил «Вечер русского наследия»
«Коламбус Блю Джекетс» объявил об отмене «Вечера русского наследия» в связи с опасениями по поводу безопасности участников и зрителей.
Мероприятие должно было пройти в четверг, 12 декабря в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На него были реализованы билеты, а одним из элементов программы должно было стать групповое фото болельщиков с российским форвардом команды Кирилла Марченко.
По словам одного из организаторов события Александра Бравермана, решение об отмене «Вечера русского наследия» было связано с протестами украинских организаций штата Огайо, которые посчитали готовящееся мероприятие «политической акцией». Их представители направили обращения в различные инстанции, в том числе в офисы спонсоров «Коламбуса».
«Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом отменили фото с игроками. Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены. Интересно, кто угрожал игрокам — из-за чего пришлось волноваться за их безопасность», — цитирует Бравермана matchtv.ru.
На сегодняшний день в составе «Коламбуса», помимо Марченко, выступают россияне Иван Проворов, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|5
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
|12.12
|03:00
|
Баффало – Рейнджерс
|2 : 3
|12.12
|03:30
|
Оттава – Анахайм
|5 : 1