"Коламбус" отдал "Вегасу" лучшего бомбардира плей-офф WHL

В субботу, во второй день драфта НХЛ, "Коламбус" и "Вегас" произвели обмен, сообщает официальный Твиттер "Голден Найтс". По его итогу в стан новичка лиги отправился нападающий Киган Колесар, ставший чемпионом лиги WHL в составе "Сиэтла".

В минувшем сезоне он провел 56 матчей в "регулярке" и набрал 60 (26+34) очков, а также 31 (12+19) очко в 19 встречах плей-офф. В матчах на вылет Колесар стал лучшим бомбардиром.

Взамен "Коламбус" получил 45-й выбор на драфте, под которым был выбран французский нападающий Александр Тексье. Отметим, что он стал самым высоко выбранным французом в истории НХЛ.