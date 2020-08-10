«Коламбус» обыграл «Торонто» и вышел в четвертьфинал конференции

«Торонто» уступил «Коламбусу» со счетом 0:3 в пятом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ. «Блю Джэкетс» выиграли серию 3-2 и прошли в следующий раунд, где сыграют против «Тампа-Бэй».

В составе победителей по шайбе забросили Зак Веренски и Ник Фолиньо, а для 20-летнего Лиама Фоуди этот гол стал первым в составе клуба.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провел на льду всего 10 минут и нанес два броска по воротам. В 5 играх этого раунда он не набрал ни одного очка.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

Пятый матч

«Торонто» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Веренски — 1, 6:29 — 0:1. Фоуди — 1 (Нюквист, Джонс), 51:40 — 0:2. Фолиньо — 1 (п.в.), 59:37 — 0:3.

Вратари: Андерсен — Корписало.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 33 (6+13+14) — 22 (7+8+7).

Наши: Михеев (10.28/2/0) — Гавриков (20.13/0/+1).

10 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-3