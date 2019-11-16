«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», Гавриков отметился голом

«Коламбус» в овертайме выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил Зак Веренски.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков? отметился голом. Это его первый гол в североамериканской лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гавриков — 1, 9:34 — 1:0. Макичерн — 2 (Сундквист), 19:17 — 1:1. Шенн — 11 (бол., Шворц, Перрон), 29:04 — 1:2. Дюбуа — 7 (Бемстрем, Милано), 42:50 — 2:2. Веренски — 6 (бол., Джонс, Аткинсон), 63:34 — 3:2.

Вратари: Корписало — Аллен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (14+10+11+4) — 27 (9+10+7+1).

Наши: Гавриков (15.49/2/0) — Барбашев (12.58/2/0).

16 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

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