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«Коламбус» обыграл «Монреаль»

05:33
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«Коламбус» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Канадиенс» потерпели второе поражение кряду, а «Блю Джэкетс» одержали вторуб победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Монреаль» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Робинсон — 2 (Савар, Веннберг), 1:24 — 1:0. Лехконен — 3 (Дано, Кулак), 16:31 — 1:1. Армиа — 7 (Чиаро, Питри), 24:29 — 1:2. Дюбуа — 8 (Бемстрем), 32:50 — 2:2. Бемстрем — 3 (Милано, Дюбуа), 46:54 — 3:2. Дженнер — 5 (бол., Бьоркстранд, Веренски), 51:06 — 4:2. Дюбуа — 9 (Нюквист, Бьоркстранд), 54:33 — 5:2.

Вратари: Корписало — Прайс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (13+7+6) — 32 (13+11+8).

Наши: Гавриков (16.27/0/-1) — -.

20 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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