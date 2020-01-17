«Коламбус» обыграл «Каролину», Гавриков сделал голевую передачу
06:14
«Коламбус» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Блю Джэкетс» одержали третью победу кряду.
Российкий защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Бемстрем — 5 (Аткинсон, Гавриков), 1:07 — 1:0. Нечас — 11 (Валлмарк), 28:38 — 1:1. Аткинсон — 10 (Веннберг, Нутиваара), 44:51 — 2:1. Стаал — 7 (Терявяйнен, Гардинер), 47:05 — 2:2. Фолиньо — 5, 58:19 — 3:2.
Вратари: Мерзликинс — Мразек (58:46).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 18 (4+7+7) — 34 (9+15+10).
Наши: Гавриков (19.24/2/0) — Свечников (16.29/0/0).
17 января. Коламбус. Nationwide Arena.
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