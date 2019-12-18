«Коламбус» обыграл «Детройт»

«Детройт» проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Для проигравших это второе поражение кряду, а для победивших вторая победа подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Голы: Эрне — 1 (Нильсен, Перлини), 5:11 — 1:0. Аткинсон — 9 (Дюбуа, Джонс), 11:02 — 1:1. Бьоркстранд — 10 (Нюквист, Дженнер), 12:06 — 1:2. Эрне — 2 (Гленденинг, Боуи), 17:17 — 2:2. Бертуцци — 12 (бол., Ларкин, Гронек), 21:58 — 3:2. Стенлунд — 1 (бол., Аткинсон, Джонс), 26:54 — 3:3. Дюбуа — 11 (Тексье), 41:19 — 3:4. Нюквист — 8 (п.в., Бьоркстранд), 59:53 — 3:5.

Вратари: Бернье (58:36 — 59:53) — Корписало (10:44 — 11:02).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (4+6+11) — 39 (13+14+12).

Наши: — - Гавриков (22.20/1/+1).

18 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.