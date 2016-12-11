"Коламбус" обыграл "Айлендерс", Бобровский отразил 28 бросков

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Айлендерс" со счетом 6:2. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Айлендерс" - 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Голы: Бэйли - 5, 5:59 - 0:1. Джонсон - 1 (бол., Аткинсон, Дубински), 13:59 - 1:1. Аткинсон - 10 (Джонсон, Савар), 30:16 - 2:1. Таварес - 9 (Ли, Хэмоник), 32:32 - 2:2. Андерсон - 8, 42:19 - 3:2. Саад - 8 (Бьоркстранд, Нутиваара), 49:23 - 4:2. Седлак - 2 (Джонс, Колверт), 52:39 - 5:2. Джонс - 4 (Карлссон, Хартнелл), 54:23 - 6:2.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Галак (Берубе, 54:23).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 39 (7+19+13) - 30 (10+11+9).

Наши: - - Кулемин (14:09/1/-1).

11 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.