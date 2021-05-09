«Коламбус» объявил, что Торторелла покинет пост главного тренера
19:04
«Коламбус» на официальном сайте 9 мая объявил, что главный тренер команды Джон Торторелла покидает свой пост. Стороны пришли к соглашению не продлевать контракт, который истекает после окончания нынешнего сезона.
Американский специалист возглавил «мундиров» в 2015 году. При нем клуб 4 раза выходил в плей-офф и показал лучший результат в своей истории, выйдя во второй раунд в 2019 году.
Победа в серии над «Тампой» (4-0) стала первой за всю историю выступлений «Коламбуса» в НХЛ.
В этом сезоне клуб впервые с 2016 года не вышел в плей-офф. С 48 очками в 56 матчах он занял последнее место в Центральном дивизионе, уступив «Детройту» по дополнительным показателям.
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