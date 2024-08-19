«Коламбус» обменял Лайне в «Монреаль»

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне обменян в «Монреаль», сообщает пресс-служба «Блю Джэкетс».

Кроме того, «Канадиенс» достался выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2025 году. Взамен «Коламбус» получил защитника Джордана Харриса.

26-летний Лайне выступал за «Коламбус» с 2021 года. В конце января стало известно, что финн пройдет программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В сезоне-2023/24 Лайне набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах за «Коламбус».