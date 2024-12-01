«Коламбус» обменял Иржичека в «Миннесоту»

Защитник «Коламбуса» Давид Иржичек обменян в «Миннесоту», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен на 20-летнего чеха и выбор в пятом раунде драфта-2025 «Блю Джэкетс» получили защитникаДэймона Ханта.

В текущем сезоне Иржичек провел 6 матчей в НХЛ и набрал 1 (0+1) очко. У 22-летнего Ханта одна игра.