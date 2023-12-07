«Коламбус» обменял Эрика Робинсона в «Баффало»

«Коламбус» обменял форварда Эрика Робинсона в «Баффало».

Как сообщает пресс-служба клуба, в замен «Блю Джекетс» получили условный драфт-пик седьмого раунда-2025. Изначально этот выбор принадлежал команде «Нэшвилл».

28-летний Робинсон записал на свой счет 38 голов и 44 передачи в 266 матчах за «Блю Джекетс». Он играл за клуб с 2017 года.