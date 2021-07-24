Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Коламбус» обменял Джонса на Боквиста

03:36
Теги:

«Чикаго» и «Коламбус» подтвердили обмен игроками. Защитник сборной США Сет Джонс продолжит карьеру в «Блэкхокс». «Блю Джэкетс» получили защитника Адама Боквиста, а также 12-й и 44-й пики драфта НХЛ 2021 года и пик в первом раунде драфта НХЛ 2022 или 2023 года.

Также «Блэкхокс» получили выбор в первом раунде драфта 2021 года (номер 32, изначально принадлежавший «Тампы») и выбор в шестом раунде драфта 2022 года.

В прошлом сезоне Джонс сыграл за «Блю Джэкетс» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 28 (5+23) очка. В плей-офф он набрал 4 (1+3) очка в 10 встречах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?
Названа зарплата штаба Карпина в сборной России
Пенсионерку зверски избили и изнасиловали в лесу в Москве
Какой ритуал поможет наладить жизнь в полнолуние 24 июля
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд