«Коламбус» обменял Джонса на Боквиста

«Чикаго» и «Коламбус» подтвердили обмен игроками. Защитник сборной США Сет Джонс продолжит карьеру в «Блэкхокс». «Блю Джэкетс» получили защитника Адама Боквиста, а также 12-й и 44-й пики драфта НХЛ 2021 года и пик в первом раунде драфта НХЛ 2022 или 2023 года.

Также «Блэкхокс» получили выбор в первом раунде драфта 2021 года (номер 32, изначально принадлежавший «Тампы») и выбор в шестом раунде драфта 2022 года.

В прошлом сезоне Джонс сыграл за «Блю Джэкетс» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 28 (5+23) очка. В плей-офф он набрал 4 (1+3) очка в 10 встречах.