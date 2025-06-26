Хоккей
26 июня, 21:24

«Коламбус» обменял Даниила Тарасова во «Флориду»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский голкипер Даниил Тарасов обменян из «Коламбуса» во «Флориду», сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Взамен «Блю Джэкетс» получили выбор в 5-м раунде драфта-2025.

В прошедшем сезоне 26-летний россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отражал в среднем 88,1 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,54.

Голкипер играл в «Коламбусе» с 2021 года. В 2017 году клуб выбрал его под общим 86-м номером в третьем раунде драфта НХЛ.

  • Да это просто бомба!!! Но сразу вопрос, а что с Ванечеком? Удачи Тарасу!

    28.06.2025

  • Ceown

    Смешное сравнение:до того,как начали прессовать Бобра,он зацепил две Визины,если я не ошибаюсь? Чем может гордиться Ванечек на седьмом году карьеры в НХЛ? Не спорю .Просто рассуждаю.Спасибо за ваше время.

    27.06.2025

  • Kiril1Yrich

    держат наверное потому, что лучше их нет на данный момент. У всех вратарей бывают взлеты и падения, того же бобра с его огромным контрактом так прессовали...сейчас есть те, кто васю уже ни в грош не ценит, хотя он один из лучших за всю историю и возможно в конце карьеры будет на 2-3 местах по победам в лиге

    27.06.2025

  • Ceown

    Он что, десять лимонов в год, просит?? Ванечек лучше? В таком случае-при чём здесь платёжка и где логика?

    27.06.2025

  • Ceown

    Ванечек, может и попросит,но кто ж ему даст?!:)) Два брата -акробата,он и Самсонов. Как начали чудить в Вашингтоне,так и не перестают.Как их,вообще, в НХЛ держат?

    27.06.2025

  • Kiril1Yrich

    а что другой бэекап меньше денег попросит? ванечек наверняка больше просил, а тарасова тот же бобер поднатаскает с ьтренером вратарей и в качестве не проиграют и возможно еще денег сохранят

    27.06.2025

  • 804alex

    Теперь еще сильнее буду болеть за Флориду. Удачи нашей вратарской бригаде.

    26.06.2025

  • Iron Maiden

    Тарасов вполне неплохие матчи иногда выдавал, правда больше в прошлом сезоне. Вполне может вырасти, тем более, что Флорида лучше в обороне играет чем Коламбус. Да и контракт у него скорее всего мизерный. Понятно, что берут бэкапом, может смогут денег освободить под других игроков.

    26.06.2025

  • Sn0w

    Интересно зачем он Флориде, у которой не то чтобы горы свободных денег? Если бэкапом, то спорная кандидатура, если дальше менять, то кому он нужен вообще, ну, кроме наркоманов вроде Дна?

    26.06.2025

  • Дима Питерский

    Ну что же... Бобровского Коламбус тоже выпер...

    26.06.2025

    • Онопко — о встрече с Овечкиным: «Жена не Сашу узнала, а его супругу»

    Кейн: «Я просто очень рад быть игроком «Ванкувера»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

