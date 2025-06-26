«Коламбус» обменял Даниила Тарасова во «Флориду»

Российский голкипер Даниил Тарасов обменян из «Коламбуса» во «Флориду», сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Взамен «Блю Джэкетс» получили выбор в 5-м раунде драфта-2025.

В прошедшем сезоне 26-летний россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отражал в среднем 88,1 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,54.

Голкипер играл в «Коламбусе» с 2021 года. В 2017 году клуб выбрал его под общим 86-м номером в третьем раунде драфта НХЛ.