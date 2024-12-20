«Коламбус» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

У «Блю Джэкетс» дубль оформил Шон Монахан, по одной шайбе забросили Иван Проворов и Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко сделал две голевые передачи. У «Дэвилз» шайбы на счету Люка Хьюза и Тимо Майера.«Блю Джэкетс» прервали свою серию из пяти поражений.