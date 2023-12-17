«Коламбус» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома проиграл «Нью-Джерси» со счетом 3:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Коламбус» с 25 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 33 очками — на девятой строчке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте