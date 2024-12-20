«Коламбус» победил «Нью-Джерси», Марченко и Воронков набрали по 2 очка

«Коламбус» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блю Джэкетс» прервали свою серию из пяти поражений.

У «Блю Джэкетс» дубль оформил Шон Монахан, а также по одной шайбе забросили российские хоккеисты Иван Проворов и Дмитрий Воронков. На счету последнего также голевая передача.

Российский форвард Кирилл Марченко сделал две голевые передачи.

Голы «Дэвилз» на счету Люка Хьюза и Тимо Майера.

«Коламбус» с 31 очком в 33 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» — на первой строчке (45 очков в 35 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Проворов — 3 (Эштон-Риз, Оливье), 7:55 — 1:0. Веренски — 11 (бол., Марченко, Монахэн), 29:36 — 2:0. Монахэн — 10 (Воронков, Марченко), 33:58 — 3:0. Л. Хьюз — 2, 57:10 — 3:1. Майер — 11 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 58:35 — 3:2. Монахэн — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2.

Вратари: Мерзликинс — Аллен (58:46 — 58:50).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 20 (6+8+6) — 43 (7+17+19).

Наши: Воронков (17.06/1/-1), Марченко (13.32/1/0), Проворов (24.54/3/+2) — -.

20 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15793 зрителя.