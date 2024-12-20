«Коламбус» победил «Нью-Джерси», Марченко и Воронков набрали по 2 очка
«Коламбус» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блю Джэкетс» прервали свою серию из пяти поражений.
У «Блю Джэкетс» дубль оформил Шон Монахан, а также по одной шайбе забросили российские хоккеисты Иван Проворов и Дмитрий Воронков. На счету последнего также голевая передача.
Российский форвард Кирилл Марченко сделал две голевые передачи.
Голы «Дэвилз» на счету Люка Хьюза и Тимо Майера.
«Коламбус» с 31 очком в 33 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» — на первой строчке (45 очков в 35 играх).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Голы: Проворов — 3 (Эштон-Риз, Оливье), 7:55 — 1:0. Веренски — 11 (бол., Марченко, Монахэн), 29:36 — 2:0. Монахэн — 10 (Воронков, Марченко), 33:58 — 3:0. Л. Хьюз — 2, 57:10 — 3:1. Майер — 11 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 58:35 — 3:2. Монахэн — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2.
Вратари: Мерзликинс — Аллен (58:46 — 58:50).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 20 (6+8+6) — 43 (7+17+19).
Наши: Воронков (17.06/1/-1), Марченко (13.32/1/0), Проворов (24.54/3/+2) — -.
20 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15793 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
|Флорида
|33
|20
|13
|42
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|- : -
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -