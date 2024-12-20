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Сегодня, 05:37

«Коламбус» победил «Нью-Джерси», Марченко и Воронков набрали по 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блю Джэкетс» прервали свою серию из пяти поражений.

У «Блю Джэкетс» дубль оформил Шон Монахан, а также по одной шайбе забросили российские хоккеисты Иван Проворов и Дмитрий Воронков. На счету последнего также голевая передача.

Российский форвард Кирилл Марченко сделал две голевые передачи.

Голы «Дэвилз» на счету Люка Хьюза и Тимо Майера.

«Коламбус» с 31 очком в 33 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» — на первой строчке (45 очков в 35 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Проворов — 3 (Эштон-Риз, Оливье), 7:55 — 1:0. Веренски — 11 (бол., Марченко, Монахэн), 29:36 — 2:0. Монахэн — 10 (Воронков, Марченко), 33:58 — 3:0. Л. Хьюз — 2, 57:10 — 3:1. Майер — 11 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 58:35 — 3:2. Монахэн — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2.

Вратари: Мерзликинс — Аллен (58:46 — 58:50).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 20 (6+8+6) — 43 (7+17+19).

Наши: Воронков (17.06/1/-1), Марченко (13.32/1/0), Проворов (24.54/3/+2) — -.

20 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15793 зрителя.

Иван Проворов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Дмитрий Воронков
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«Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров сделал две голевые передачи
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 33 17 16 37
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 31 16 15 38
5 Калгари 32 15 17 36
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7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 34 11 23 27
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Тампа-Бэй – Сент-Луис
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20.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
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