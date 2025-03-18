«Коламбус» уступил «Нью-Джерси» и потерпел четвертое поражение подряд

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Нью-Джерси» со счетом 1:2.

В составе «Блю Джэкетс» отличился Матье Оливье, у «Дэвилз» шайбы забросили Тимо Майер и Йеспер Братт.

«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд и с 70 очками расположился на 11-м месте в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 80 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Майер — 20 (Ноесен, Хишир), 33:35 — 0:1. Братт — 20 (Дюмулин, Гласс), 34:14 — 0:2. Оливье — 16 (Дэнфорт, Эштон-Риз), 53:24 — 1:2.

Вратари: Гривз — Аллен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 46 (8+14+24) — 20 (5+12+3).

Наши: Воронков (16.02/3/-1), Марченко (20.02/4/-1), Проворов (21.09/2/0), Чинахов (14.31/6/-1) — -.

18 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 16708 зрителей.