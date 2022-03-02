«Коламбус» выиграл у «Нью-Джерси»

«Коламбус» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Блю Джэкетс» идут на 9-м месте в Восточной конференции, а «Дэвиз» — на 13-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Хьюз — 17 (бол.), 0:54 — 0:1. Кристиансен — 1 (Силлинджер, Доми), 13:08 — 1:1. Бьоркстранд — 18 (Ворачек, Рословик), 17:35 — 2:1. Дженнер — 23 (бол., Лайне, Ворачек), 20:46 — 3:1. Хишир — 15 (Сиверсон, Маклеод), 36:00 — 3:2. Лайне — 20 (Дженнер, Карлссон), 41:18 — 4:2. Заха — 13 (Мерсер, Хэмилтон), 47:07 — 4:3.

Вратари: Мерзликинс — Доус (57:51).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 31 (9+13+9) — 33 (16+8+9).

Наши: Гавриков (26.53/1/-2) — -.

2 марта. Коламбус. Nationwide Arena.