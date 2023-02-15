«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Коламбус»
«Коламбус» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.
Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко очков не набрал.
«Нью-Джерси» с 75 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (36 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|52
|34
|18
|73
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|62
|5
|Питтсбург
|52
|26
|26
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|56
|27
|29
|60
|5
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|6
|Детройт
|52
|24
|28
|56
|7
|Оттава
|52
|25
|27
|53
|8
|Монреаль
|53
|22
|31
|48
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|53
|33
|20
|67
|3
|Миннесота
|53
|28
|25
|61
|4
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|52
|24
|28
|51
|7
|Аризона
|54
|18
|36
|44
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|53
|30
|23
|65
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|54
|17
|37
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
|15.02
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|- : -
|15.02
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|- : -
|15.02
|03:00
|
Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|- : -
|15.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|15.02
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|- : -
|15.02
|04:30
|
Даллас – Бостон
|- : -
|15.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|15.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
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