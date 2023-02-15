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Сегодня, 06:01

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко очков не набрал.

«Нью-Джерси» с 75 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (36 очков).

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 34 18 76
2 Нью-Джерси 52 34 18 73
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 55 28 27 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 56 27 29 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 52 25 27 53
8 Монреаль 53 22 31 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Миннесота 53 28 25 61
4 Колорадо 51 28 23 60
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 53 30 23 65
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
31.01
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20.02
15.02 03:00
Вашингтон – Каролина
 - : -
15.02 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 - : -
15.02 03:00
Монреаль – Чикаго
 - : -
15.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 - : -
15.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 - : -
15.02 04:00
Сент-Луис – Флорида
 - : -
15.02 04:30
Даллас – Бостон
 - : -
15.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
15.02 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
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