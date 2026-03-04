«Коламбус» обыграл «Нэшвилл», Марченко сделал голевую передачу

«Коламбус» на своем льду выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Теперь у 25-летнего россиянина 51 (22+29) очко в 54 играх этого сезона.

У хозяев забили Филип Форсберг, Райан О`Райлли и Чарли Койл. Голы «Предаторз» на счету Адама Фантилли и Шона Монахэна.

«Коламбус» набрал 70 очков в 60 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 62 очка в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Нэшвилл

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