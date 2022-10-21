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Сегодня, 04:57

«Коламбус» выиграл у «Нэшвилла». Чинахов и Тренин набрали по 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Предаторз» потерпели четвертое подряд поражение.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами. На счету форварда «Предаторз» Якова Тренина один гол и одна голевая передача.

«Нэшвилл» идут на 6-м месте в Западной конференции, а «Коламбус» идет на 13-й строчке в Восточной конференции.

Егор Чинахов
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нэшвилл Предаторз
0
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 3 3 0 6
2 Рейнджерс 4 3 1 6
3 Филадельфия 4 3 1 6
4 Питтсбург 3 2 1 5
5 Айлендерс 3 2 1 4
6 Вашингтон 4 2 2 4
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Коламбус 4 1 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 3 1 6
2 Флорида 4 3 1 6
3 Детройт 3 2 1 5
4 Баффало 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Оттава 3 1 2 2
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 5 2 3 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 3 2 1 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 5 3 2 6
4 Сиэтл 5 1 4 4
5 Эдмонтон 3 1 2 2
6 Анахайм 4 1 3 2
7 Ванкувер 4 0 4 1
8 Сан-Хосе 5 0 5 0
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26.10
21.10 02:00
Бостон – Анахайм
 - : -
21.10 02:00
Коламбус – Нэшвилл
 - : -
21.10 02:00
Монреаль – Аризона
 - : -
21.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 - : -
21.10 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
21.10 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 - : -
21.10 02:00
Торонто – Даллас
 - : -
21.10 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 - : -
21.10 03:00
Миннесота – Ванкувер
 - : -
21.10 04:00
Калгари – Баффало
 - : -
21.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 - : -
21.10 05:00
Вегас – Виннипег
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 9
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 8
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 5
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 5 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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