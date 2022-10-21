«Коламбус» выиграл у «Нэшвилла». Чинахов и Тренин набрали по 2 очка

«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Предаторз» потерпели четвертое подряд поражение.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами. На счету форварда «Предаторз» Якова Тренина один гол и одна голевая передача.

«Нэшвилл» идут на 6-м месте в Западной конференции, а «Коламбус» идет на 13-й строчке в Восточной конференции.