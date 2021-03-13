«Коламбус» намерен обменять защитника Дэвида Савара

«Коламбус» будет искать варианты обмена защитника Дэвида Савара, утверждает Sportsnet.

Контракт 30-летнего канадца с зарплатой в 4,25 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона. Всю свою карьеру в НХЛ он провел в «Коламбусе».

В этом регулярном чемпионате игрок обороны провел 27 матчей и отметился 5 результативными передачами.

Ранее появлялась информация, что «Коламбус» также постарается обменять нападающего Макса Доми.