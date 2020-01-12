«Коламбус» на выезде обыграл «Вегас»

«Коламбус» выиграл у «Вегаса» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей забивали Эмиль Бемстрем, Пьер-Люк Дюбуа и Александер Веннберг.

«Коламбус» набрал 52 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Вегаса» 54 очка и шестая позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бемстрем — 4 (бол., Джонс, Стенлунд), 16:38 — 0:1. Дюбуа — 15 (Харрингтон, Милано), 22:06 — 0:2. Веннберг — 3 (Стенлунд, Гербе), 48:26 — 0:3.

Вратари: Флери — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (7+11+9) — 22 (13+2+7).

Наши: — - Гавриков (21.36/1/0).

12 января. Парадайс. T-Mobile Arena.