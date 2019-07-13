"Коламбус" может предложить оффер-шит Марнеру

"Коламбус" рассматривает вариант оффер-шита ограниченно свободному агенту Митчу Марнеру, информирует журналист Аарон Порцлайн в Twitter. Сам 22-летний хоккеист хочет контракт на 4 года.

Оффер-шит – предложение контракта сторонним клубом игроку, который находится в статусе "ограниченно свободного агента".

Это будет второй случай за межсезонье, когда будет сделан оффер-шит в адрес хоккеиста. Напомним, что ранее "Монреаль" пытался таким образом подписать форварда Себастьяна Ахо, однако "Каролина" повторила предложение по контракту на 5 лет с зарплатой в 8,5 миллиона долларов.

22-летний Марнер в прошлом сезоне набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в плей-офф.