Источник: «Коламбус» может обменять Чинахова в «Сан-Хосе»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов может быть обменян в «Сан-Хосе», сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

В июле российский хоккеист в интервью «СЭ» заявил, что был бы не против сменить команду. Он запросил обмен перед началом сезона-2025/26 и до сих пор не отозвал свою просьбу.

Как отмечает источник, после приобретения «Коламбусом» канадца Мэйсона Марчмента роль Чинахова в составе «Блю Джекетс» снова стала нестабильной. Лебрюн назвал «Сан-Хосе» наиболее вероятным местом для дальнейшей карьеры 24-летнего россиянина. По его словам, «Коламбус» может согласиться на выбор во втором раунде на драфте НХЛ-2026 за Чинахова.

Чинахов выступает за «Коламбус» с 2021 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 он провел 29 матчей и набрал 6 (3+3) очков.