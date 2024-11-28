«Коламбус» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в гостях одержал победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Канадиенс» шайбы забросили Юрай Слафковски, Коул Кофилд, Эмиль Хейнеман и Ник Судзуки.

За «Блю Джэкетс» отличились Мэтью Оливье, Егор Чинахов и Зак Веренски.

«Монреаль» с 19 очками идет последним на «Востоке», «Коламбус» занимает 11-е место с 21 очком.