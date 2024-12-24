«Коламбус» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Монреаль» со счетом 5:4.

После этого матча «Коламбус» с 34 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 31 очком — на 14-й строчке.