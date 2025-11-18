«Коламбус» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» победил «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

«Монреаль» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает пятое место в таблице Восточной конференции (23 очка после 19 игр). «Коламбус» (22 очка после 19 игр) идет на восьмом месте.