«Коламбус» победил «Монреаль», Марченко исполнил победный буллит

«Коламбус» победил «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

За «Коламбус» в основное игровое время забили Зак Веренски, Адам Фантилли и российский нападающий Дмитрий Воронков. 25-летний россиянин, у которого также голевая передача, в 19 матчах сезона-2025/26 набрал 16 (8+8) очков.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал две результативные передачи. Также он исполнил победный буллит. На счету 25-летнего Марченко в 19 матчах сезона 22 (8+14) очка.

За «Монреаль» в основное время отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 19-летнего россиянина 14 (4+10) очков.

«Монреаль» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает пятое место в таблице Восточной конференции (23 очка после 19 игр). «Коламбус» (22 очка после 19 игр) идет на восьмом месте.