«Монреаль» в овертайме победил «Коламбус», Чинахов забросил шайбу

«Коламбус» дома уступил «Монреалю» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Авторами голов «Блю Джэкетс» стали Мэтью Оливье, Егор Чинахов и Зак Веренски.

За «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски, Коул Кофилд, Эмиль Хейнеман и забросивший победную шайбу Ник Судзуки.

«Коламбус» набрал 21 очко за 21 матч и расположился на 11 строчке «Востока», «Монреаль» занимает последнее, 16-е место с 19 очками в 22 матчах.