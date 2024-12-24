Дубль Воронкова помог «Коламбусу» победить «Монреаль», Марченко набрал три очка

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Монреаль» со счетом 5:4.

В составе «Блю Джэкетс» 3 (1+2) очка набрал Кирилл Марченко, дубль оформил Дмитрий Воронков, по шайбе забросили Кент Джонсон и Джордан Харрис. У «Канадиенс» голы забили Дэвид Савар, Лейн Хатсон, Джейк Эванс и Йоэль Армиа.

После этого матча «Коламбус» с 34 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 31 очком — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Монреаль» — 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)

Голы: Воронков — 9 (Монахэн), 12:03 — 1:0. К. Джонсон — 10 (Веренски, Оливье), 18:45 — 2:0. Савар — 1 (Кофилд, Сузуки), 22:03 — 2:1. Харрис — 1 (Марченко, Монахэн), 23:34 — 3:1. Хатсон — 2 (Слафковски, Кофилд), 27:03 — 3:2. Эванс — 8 (Хейнеман, Савар), 34:26 — 3:3. Армиа — 6 (Эванс, Каррье), 40:20 — 3:4. Воронков — 10 (бол., Марченко, Веренски), 43:24 — 4:4. Марченко — 13 (Монахэн, Веренски), 57:48 — 5:4.

Вратари: Гривз — Монтембо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (11+8+13) — 31 (6+10+15).

Наши: Воронков (20.43/4/+1), Марченко (23.17/4/+2), Проворов (25.01/0/-1) — -.

24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 17875 зрителей.