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Сегодня, 05:58

Дубль Воронкова помог «Коламбусу» победить «Монреаль», Марченко набрал три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Монреаль» со счетом 5:4.

В составе «Блю Джэкетс» 3 (1+2) очка набрал Кирилл Марченко, дубль оформил Дмитрий Воронков, по шайбе забросили Кент Джонсон и Джордан Харрис. У «Канадиенс» голы забили Дэвид Савар, Лейн Хатсон, Джейк Эванс и Йоэль Армиа.

После этого матча «Коламбус» с 34 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 31 очком — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Монреаль» — 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)

Голы: Воронков — 9 (Монахэн), 12:03 — 1:0. К. Джонсон — 10 (Веренски, Оливье), 18:45 — 2:0. Савар — 1 (Кофилд, Сузуки), 22:03 — 2:1. Харрис — 1 (Марченко, Монахэн), 23:34 — 3:1. Хатсон — 2 (Слафковски, Кофилд), 27:03 — 3:2. Эванс — 8 (Хейнеман, Савар), 34:26 — 3:3. Армиа — 6 (Эванс, Каррье), 40:20 — 3:4. Воронков — 10 (бол., Марченко, Веренски), 43:24 — 4:4. Марченко — 13 (Монахэн, Веренски), 57:48 — 5:4.

Вратари: Гривз — Монтембо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (11+8+13) — 31 (6+10+15).

Наши: Воронков (20.43/4/+1), Марченко (23.17/4/+2), Проворов (25.01/0/-1) — -.

24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 17875 зрителей.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 33 16 17 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 32 13 19 30
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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1.01
24.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 7 : 3
24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
24.12 03:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 4
24.12 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 1
24.12 03:00
Детройт – Сент-Луис
 0 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Баффало
 1 : 7
24.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
24.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3
24.12 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
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Юта – Даллас
 - : -
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