Дубль Воронкова помог «Коламбусу» победить «Монреаль», Марченко набрал три очка
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Монреаль» со счетом 5:4.
В составе «Блю Джэкетс» 3 (1+2) очка набрал Кирилл Марченко, дубль оформил Дмитрий Воронков, по шайбе забросили Кент Джонсон и Джордан Харрис. У «Канадиенс» голы забили Дэвид Савар, Лейн Хатсон, Джейк Эванс и Йоэль Армиа.
После этого матча «Коламбус» с 34 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 31 очком — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Монреаль» — 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)
Голы: Воронков — 9 (Монахэн), 12:03 — 1:0. К. Джонсон — 10 (Веренски, Оливье), 18:45 — 2:0. Савар — 1 (Кофилд, Сузуки), 22:03 — 2:1. Харрис — 1 (Марченко, Монахэн), 23:34 — 3:1. Хатсон — 2 (Слафковски, Кофилд), 27:03 — 3:2. Эванс — 8 (Хейнеман, Савар), 34:26 — 3:3. Армиа — 6 (Эванс, Каррье), 40:20 — 3:4. Воронков — 10 (бол., Марченко, Веренски), 43:24 — 4:4. Марченко — 13 (Монахэн, Веренски), 57:48 — 5:4.
Вратари: Гривз — Монтембо.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (11+8+13) — 31 (6+10+15).
Наши: Воронков (20.43/4/+1), Марченко (23.17/4/+2), Проворов (25.01/0/-1) — -.
24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 17875 зрителей.
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|36
|21
|15
|42
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|19
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Питтсбург – Филадельфия
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Флорида – Тампа-Бэй
|0 : 4
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 4
|24.12
|03:00
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Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3
|24.12
|05:00
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Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|24.12
|05:00
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Юта – Даллас
|- : -
|24.12
|06:00
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Вегас – Анахайм
|- : -